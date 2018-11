Boten van Nickeriaanse ondernemer vannacht in brand gestoken

NIEUW-NICKERIE, 26 nov – In de nacht van 25 op 26 november hebben kwaadwilligen in Nickerie vier boten van de 43 jarige boothouder en touroperator Imami, meer bekend als Boeroe, in brand gestoken. De ondernemer, die recentelijk nog twee nieuwe buitenboord motoren had aangeschaft, lijdt een schade van zeker srd 500.000 meldt ActionNieuws Suriname aan Waterkant.Net.

De desbetreffende boten worden regelmatig aan de Corantijnrivier bij houtzagerij Soekhoe aangemeerd. Vannacht zouden twee bewakers van die houtzagerij, waaronder de vader van de boothouder, door vier criminelen zijn mishandeld en vastgebonden aan handen en voeten. Er werd toegang tot het magazijn verschaft waarbij er gasoline werd meegenomen. Hiermee werden de boten besprenkelt en in brand gestoken.

De ondernemer heeft een idee wie de daders zouden kunnen zijn maar durft vooralsnog geen uitspraak hierover te doen. Volgens verhalen die rond gaan hadden enkele personen ‘her en der’ uitspraken gedaan over het in brand willen steken van de boten. De recherche van Nieuw Nickerie heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.