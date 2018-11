VHP: relatie met Nederland herstellen voor wederopbouw Suriname

PARAMARIBO, 25 nov – “In het belang van de wederopbouw van Suriname moet per ommegaande de verkoelde relatie Suriname – Nederland prioriteit krijgen voor hervatting van de goede betrekkingen met het Koninkrijk der Nederlanden, zodat onze diaspora actief wordt betrokken bij de ontwikkelingen in Suriname. “ Dit stelt de Vooruitsrevende Hervormingspartij, VHP. Het diasporabeleid moet doelgericht ontwikkeld worden in nauwe samenwerking met de Surinamers in diaspora.

Het roer moet worden omgegooid. “We moeten naar een hoger niveau van samenwerken op elk gebied ten voordele van Suriname en toekomstige generaties. Dat is het Suriname waarvoor de VHP strijd levert. Na drie en veertig jaar onafhankelijkheid kan geconstateerd worden dat we als natie nog steeds voor uitdagingen staan”, stelt de VHP. Economische ontwikkeling en welvaart voor iedereen zijn nog verre doelen.

De financiële instabiliteit van het moment heeft een negatieve invloed op de levensomstandigheden van burgers. “Suriname zal en moet weer een respectabele positie krijgen in de rij der naties, zijnde een gezaghebbende rechtsstaat gestoeld op democratische principes”, aldus de VHP. Surinamers worden daarom opgeroepen zich ook te bezinnen bij de herdenking van Onafhankelijkheidsdag.