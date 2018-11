NDP bij 43 jaar Republiek Suriname: ook onafhankelijkheid in denken

PARAMARIBO, 24 nov – De NDP blijft inzetten op ‘daadwerkelijke onafhankelijkheid’ van Suriname. Bij drie en veertig jaar staatkundige onafhankelijkheid wordt wordt gewezen op het belang van ‘onafhankelijkheid in denken’. De NDP gaat voor Zelfstandig, dus zonder inmenging en los van het voormalig moederland, bepalen van de koers van het land en van onze internationale politiek. Bij gerezen problemen tussen Nederland en Suriname wordt er dan ook niet voor geschroomd om het onbevreesd duidelijk te maken aan het voormalig moederland.”

Surinames internationale politiek richt op integratie in de eigen regio en het opeisen van een plaats in de wereld. “Dat is nu vrij duidelijk te zien. Met de komst van staatshoofden van verschillende invloedrijke mogendheden, waaronder India. Zowel in de algemene buitenlandse betrekkingen als in de internationale en regionale parlementaire organisaties is de positie van Suriname zeer verbeterd”, stelt de NDP.

De gevolgen blijven niet uit. “Wij krijgen verzoeken van landen in de regio om samen te werken. Zelfs het zeer succesvolle Dubai ziet Suriname als een land dat met kop en schouders uitsteekt binnen het Caribisch gebied. Maar ook met betrekking tot de banden met het voormalige moederland en meer specifiek met betrekking tot die met de diaspora, heeft de NDP een wezenlijke bijdrage geleverd door de aanname van de PSA wet.”