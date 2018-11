In Suriname neergestoken Braziliaanse werd mishandeld door partner

PARAMARIBO, 24 nov – De Braziliaanse die enkele dagen terug badend in haar bloed werd aangetroffen nabij haar woning, werd mishandeld door haar levenspartner. Dit meldt het Korps Politie Suriname, KPS. De drie veertig jarige Vancelea B. heeft dit aan de politie kunnen vertellen tijdens een kort durend verhoor. Zij ligt op de Intensive Care van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, evenals haar partner Antonio. Een kleuter heeft de mishandeling bevestigd.

Het vijfjarige jongetje, die in de woning van Vancelea en Antonio was, is door een rechercheur van de afdeling Jeugdzaken verhoord. De jongen verklaarde te hebben gezien dat Vancelea mishandeld werd door Antonio. Over hoe de man en de vrouw de steekverwondingen hebben opgelopen heeft hij geen duidelijke verklaring afgelegd. Vancelea is de oppas van de jongen. Antonio had Vancelea vermoedelijk in het huis opgesloten.

Dat moet zijn gebeurd in de nacht voordat het drama zich voltrok. Beiden zijn enkele dagen terug in kritieke toestand aangetroffen op een woonadres aan de Prinsessestraat. Na een melding ging de politie voor onderzoek ter plaatse. De vrouw lag buiten de woning op de grond en de man lag gewond binnen. Het slachtoffer heeft de politie kort kunnen spreken en verklaard dat zij mishandeld en gestoken is geworden door Antonio.