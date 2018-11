Parlementslid Jogi: bevoegdheden president van Suriname gaan te ver

PARAMARIBO, 23 nov – Volgens de grondwet van Suriname heeft de president een reeks vergaande bevoegdheden. Tot deze bevoegdheden hoort het bepalen van het buitenlands beleid. Parlementslid Mahinder Jogi (VHP) vindt het tijd om de bevoegdheden van het staatshoofd onder de loep te nemen. Het moet, om besluiten te voorkomen als het intrekken van de toelating van de Nederlandse ambassadeur.

Bouterse deed dit vorig jaar. Aanvankelijk was agrément verleend aan de Nederlandse diplomaat Anne van Leeuwen. Dat werd nog geen week later ingetrokken, nog voor Van Leeuwen voet aan wal kon zetten in Suriname. “Hierdoor is de diplomatieke relatie met Nederland, waar een groot aantal Nederlanders van Surinaamse afkomst wonen, ernstig verstoord”, zei Jogi in het parlement.

Tijd dus om te kijken naar bevoegdheden. De betrekkingen met Nederland zijn onnodig onder druk gezet met het besluit de ambassadeur niet toe te laten. “Dat mag de president, want het is een grondwettelijke bevoegdheid. Maar is dat billijk? Een band hebben met Europa heeft economische en financiële voordelen, daar moet rekening mee worden gehouden. Niet omdat er een arrestatiebevel is, moet dat op de weegschaal”, aldus Jogi.