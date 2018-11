Surinaamse vrouw vangt super grote vis in Saramacca

PARAMARIBO, 22 nov – Een vrouw uit Suriname heeft onlangs een super grote vis gevangen in Saramacca. De vrouw, die bekend staat als mevrouw Rosie, ving een zogenoemde ‘Lalao’ van zeker 2 meter met een gewicht dat ligt tussen de 60 en 70 kg. Dat schrijft een vriendin van haar vandaag op Facebook. Het gaat om een zogeheten catfish met de wetenschappelijke naam Brachyplatystoma vaillanti.

“Een mooie vis die je niet elke tegen komt. A women to be proud off. I think the world needs to know that… Womenpower!” aldus de vriendin. Het is overigens niet de eerste keer dat mevrouw Rosie zo een grote vis aan de haak slaat. Op haar Facebook pagina zijn meerdere foto’s van door haar gevangen grote vissen te zien.

Van een van haar vangsten maakte ze ook onderstaand filmpje: