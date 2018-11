Surinaamse journaliste Gail Eijk gedecoreerd tot Ridder in de Ereorde van de Palm

PARAMARIBO, 22 nov – De Surinaamse journaliste Gail Eijk is vandaag in Suriname gedecoreerd tot Ridder in de Ereorde van de Palm. Ze kreeg de onderscheiding uit handen van de first lady van Suriname, Ingrid Bouterse-Waldring. De Ere-Orde van de Palm, ook wel “Orde van Verdienste” en Orde van de Gouden Palm” genoemd is een Surinaamse orde van verdienste.

Deze ridderorde wordt voor bijzondere verdiensten op burgerlijk en militair gebied toegekend. Over de onderscheiding zei Gail’s broer op Facebook: “Je hebt dit verdiend Gail Eijk. Vandaag gedecoreerd tot Ridder in de Ereorde van de Palm. Van harte gefeliciteerd me schat. Wat God jou gunt kan NIEMAND jou ontnemen. Keep up the good work. Love you.”

Bekijk de foto’s: