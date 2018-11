Minister zwijgt over koopaffaire ambassadegebouw Suriname in Parijs

PARAMARIBO, 22 nov – Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken houdt de lippen stijf op elkaar. Vragen van parlementariërs over de aan- en verkoop van een ambassadegebouw in Parijs bleven onbeantwoord. De vragen en kritische opmerkingen vielen tijdens de behandeling van de wet op de buitenlandse dienst. Onder meer Carl Breeveld (DOE) wil weten duidelijkheid. Pollack-Beighle kon die niet verschaffen.

Het enige dat er uit kwam, was dat relevante documenten zijn afgestaan aan het ministerie van Justitie & Politie. Breeveld vindt het niet genoeg: “Geluiden over een miskoop, onduidelijkheden over het aankoopbedrag, wie het betaald heeft, wie de eigenaar werd en de afwikkeling van deze zaak, zijn zaken die om helderheid vragen.” De oppositie had eerder dit jaar om een justitieel onderzoek gevraagd.

Het gebouw is gekocht voor ongeveer zes miljoen euro. Nu wordt het verkocht en niemand kent de prijs. “Belangrijke waarde bij het buitenlands beleid is dat integriteit aanwezig is en transparantie. Wij kunnen het daarom niet hebben dat op deze manier het geld van ons land wordt verkwanseld”, aldus Breeveld. Hij moest twee keer dezelfde vragen stellen eer Pollack-Beighle aangaf dat documenten zijn doorgestuurd.