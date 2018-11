PARAMARIBO, 22 nov – CrossFit Paramaribo organiseert op zaterdag 24 en zondag 25 november een Internationaal CrossFit evenement in Suriname, genaamd ‘Paramaribo Throwdown’. Er zullen ongeveer 50 CrossFit atleten uit Suriname, Guyana, Frans-Guyana Brazilië en Nederland deelnemen aan dit toernooi. De winnaars worden zondag bekend gemaakt met daaraan gekoppeld het uitreiken van de prijzen.

CrossFit is een vrij nieuwe sport en is heel snel aan het groeien. Ook in Suriname is deze sport heel bekend aan het worden gezien het aantal CrossFit Boxen (Gyms) die in de afgelopen jaren zijn geopend.

Er zijn 4 klassen waarin atleten kunnen meedoen namelijk Rx Male, Rx Female, Scaled Male, Scaled Female. Voor elke klasse zijn er geldprijzen voor de 1e t/m de 3e plaats en wel respectievelijk U$1000, U$750, U$500, in de Rx divisions (Male and Female) en U$250, U$150, U$75 in de Scaled divisions (Male and Female).

In verband met dit evenement is de in Suriname geboren Nederlandse CrossFit Masters Athlete Marcha van Glaanen Weijgel op dit moment in Suriname. Op donderdag 22 november verzorgt zij Master Classes bij CrossFit Paramaribo aan de Kasabaholoweg 125 /hoek Priscillastraat.