PARAMARIBO, 22 nov – In de hoofdstad van Suriname is vandaag rond het middaguur een billboard, dat aan een pand was bevestigd, losgeraakt. Er zijn daarbij zeker twee voertuigen, die voor het gebouw geparkeerd stonden, beschadigd. Het pand stond als enige tijd schots en scheef, net als veel andere houten panden in het centrum van de hoofdstad. Bekijk ook het filmpje hieronder:

- Advertentie -