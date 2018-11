Ashanti koning Osei Tutu uit Ghana aangekomen in Suriname

PARAMARIBO/ZANDERIJ, 22 nov – Ashanti koning Osei Tutu van het Ashanti-koninkrijk in Ghana, is zojuist aangekomen in Suriname. Op de foto stapt de koning uit de jet die aan het begin van de avond op de Johan Adof Pengel luchthaven (Zanderij) landde. Tutu werd op de luchthaven ontvangen door de vice-president van Suriname Adhin.

Koning Osei Tutu-II van het Ashanti-koninkrijk in Ghana is een zeer bijzondere man in zijn land. Hij staat bekend om het verzoeningsproces in zijn regio, dat eeuwen duurde, welke hij heeft kunnen bijleggen. De Koning heeft vanwege zijn economisch inzicht gebieden tot ontwikkeling weten te brengen, door het stimuleren van lokaal ondernemerschap.

Osei Tutu zal de ere gast zijn van president Desiré Delano Bouterse, tijdens de viering van de Onafhankelijkheidsdag van de Republiek Suriname, op 25 november 2018.