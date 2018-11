Man steekt vrouw en gooit haar uit het raam; probeert daarna zelfmoord te plegen

PARAMARIBO, 21 nov – Heftige situatie vannacht in het centrum van Paramaribo. Een 41-jarige Braziliaanse man in Suriname heeft vannacht een 43-jarige vrouw uit een raam van een woning naar beneden gegooid, nadat hij haar steekverwondingen had toegebracht in haar halsstreek. De man probeerde zichzelf daarna met een mes van het leven te beroven, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd.

De steekpartij werd vannacht al via Facebook groepen gemeld, waarbij bovenstaande foto werd gedeeld. De man zou zichzelf steekverwondingen hebben toegebracht in zijn hals en maag. Zowel de man als de vrouw, die ook van Braziliaanse afkomst is, waren niet aanspreekbaar toen zij gevonden werden. Beide personen werden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Volgens de Surinaamse politie, die het geval heeft bevestigd, is de reden van de steekpartij nog niet bekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek. Later meer.