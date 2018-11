Dorpen in Suriname willen geen skalians zonder financiële bijdrage

PARAMARIBO, 21 nov – Een skalian afgelopen zaterdag op het Brokopondo Stuwmeer in de buurt van het dorp Baku. Minister Regillio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) heeft in augustus de skalianhouders opgeroepen geen financiële bijdragen meer te doen aan de dorpen dichtbij de locaties waar zij werken. Volgens hem is er vaak onenigheid over de besteding. Erger nog, de minister ziet de dorpen niet vooruitkomen.

Het ministerie eist dat de skalian-eigenaren het geld rechtstreeks inleveren bij de overheid, waarna die naar eigen inzichten projecten in de dorpen zal uitvoeren. De maatregel is niet in goede aarde gevallen bij dorpelingen. De algemene opvatting is nog steeds dat zij slachtoffer zijn van de vervuiling van de skalians en dat zij op zijn minst recht hebben op een directe compensatie.

Ze bepleiten dat de vervuiling al erg genoeg is, maar dat met het schrappen van de compensatie, het onrecht alleen maar groter is geworden. Die vervuiling gaat nog steeds door ondanks het beleid van NH. Daarbij zijn resultaten van een skalian-onderzoek naar kwik in het meer nooit vrijgegeven.