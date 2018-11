Ronnie Brunswijk MBA licht kleinschalige goudwinning in Suriname door

PARAMARIBO, 19 nov – Van voormalige rebellenleider naar intellectueel, Master of Business Administration. Daar tussen in partijleider, parlementslid, ondernemer en voetbalclubeigenaar. Ronnie Brunswijk (56) heeft het waar gemaakt: “Als je hard werkt en doorzet, kom je er.” De kersverse Master of Business Administration ontkent dan ook dat hij het diploma heeft ‘gekocht.’ Op de sociale media gonst het van de commentaren.

Er zou sprake zijn van omkoperij en geknoei bij de in Hawaii gevestigde Akamai University. Brunswijk heeft in het openbaar zijn thesis Environmental Friendly Gold Mining in the East Sipaliwini Area of Suriname moeten verdedigen. Ruim zeventig ‘kleine’ goudwinningsbedrijven zijn onderzocht. Het onderzoek was gericht op de mate van milieuvriendelijkheid bij het winnen van goud. Kwikgebruik stond centraal.

Brunswijk komt tot de conclusie dat het er niet al te milieuvriendelijk aan toe gaat. Het kwikgebruik gebeurt ongecontroleerd. De gebruikers zijn zich niet bewust van de gevaren. Toch is het gebruik van kwik verboden bij wet. Volgens Brunswijk kan het vooral door gebrek aan controle. Hubert Rampersad van Akamai ziet Brunswijk als een toegewijde student. De politicus deed twee jaar over zijn studie.