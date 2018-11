Ondernemer Koeman uit Suriname krijgt onderscheiding in Londen

LONDEN, 19 nov – Ondernemer Theo Koeman uit Suriname heeft zondagavond tijdens de Business Initiative Directions (BID) Quality Convention in London (Engeland) een kwaliteitsonderscheiding ontvangen voor zijn Aannemingsbedrijf Koeman. De BID Quality Award is een onderscheiding aan organisaties die, in de filosofie van continue verbetering, innovatie stuwen. Voorafgaand aan de uitreiking heeft Koeman een presentatie gehouden waarin hij de uitdagingen en potenties van Suriname uitzette als een aantrekkelijke plek om te investeren.

Dat het soms economisch minder goed gaat met het land wil volgens Koeman nog niet zeggen dat het slecht gaat met ondernemerschap. De in Marowijne geboren Koeman is oprichter en directeur-eigenaar van: Jireh’s Las- en Constructiebedrijf, Aannemingsbedrijf Koeman, Sun Smile Hotel & Appartementen, Cottica Tours en Employment Agency Cristal Group. Zijn bedrijven hebben onder zeer gevarieerde omstandigheden overleefd en zijn zelfs gegroeid. Belangrijk is aldus Koeman dat de ondernemer altijd alles geeft om de beste kwaliteit te leveren en op tijd tegemoet te komen aan de wensen van de cliënt.

De Business Initiative Directions (BID) Quality Convention is een podium dat door ondernemers uit alle delen van de wereld wordt gebruikt om hun landen te presenteren en positief uit te dragen, en om partnerschappen te sluiten. De bekroonde organisatie van Koeman kwam in aanmerking omdat ze heeft besloten zich voortdurend te scholen en uit te groeien (en is uitgegroeid) tot een katalysator voor het welzijn van de gemeenschap waarin het actief is.