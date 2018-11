Dief gewond na schoten bij achtervolging door Veiligheidsdienst in Suriname

PARAMARIBO, 18 nov – Leden van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) hebben afgelopen vrijdag drie dieven aangehouden en vervolgens overgedragen aan de politie van het bureau Uitvlugt. Dat meldt het Korps Politie Suriname. Bij de achtervolging die daarbij gepaard ging, liep één crimineel een schotwond op.

De leden van het DNV reden toevallig langs en zagen hoe drie rovers een tas uit een auto wegnamen en wegreden in hun voertuig. Ze zette de achtervolging waarbij op een gegeven moment gericht op de vluchtauto werd geschoten. De bestuurder verloor de controle over de vluchtauto en kwam in een trens langs de weg terecht (FOTO Onder).

De drie criminelen werden aangehouden en daarbij kwam vast te staan dat de bestuurder een schotverwonding had opgelopen. Hij werd per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, alwaar hij medische hulp kreeg. Het vermoeden bestaat dat deze misdadigers meer strafbare feiten gepleegd hebben. Ze werden overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de politie in Suriname.