Zaken doen met Suriname vereist meer dan Nederlands spreken alleen

PARAMARIBO, 18 nov – Dat in Aruba, Curaçao en Nederland het Nederlands wordt gesproken, is niet voldoende om zaken te doen met Suriname. Het is uiteraard mooi meegenomen. Maar het betekent niet dat daarmee zoveel meer obstakels zijn weg genomen. Dit kwam naar voren tijdens het Congres Zakendoen in Paramaribo. Het zaken doen tussen de landen verloopt nog moeizaam, zegt Warsha Torilal-Sardjoe van Rudisa International.

Het is maar zeer de vraag of er veel zal veranderen. De geografische afstand vormt sowieso een obstakel. “Het aanbod van producten vanuit de Surinaamse markt is onder andere niet voldoende om een reguliere scheepvaartroute te realiseren tussen Suriname, Curaçao en Aruba. Op dit moment is het niet haalbaar voor Surinaamse bedrijven om daarin te investeren”, zei Torilal-Sardjoe tijdens haar presentatie.

Wat ook speelt is het gebrek aan kennis over cultuur en voorkeuren in het bestemmingsland. Volgens Torilal-Sardjoe houden Surinaamse ondernemers te weinig rekening met geldende standaarden. Ondernemers in Suriname en de andere Nederlands sprekende landen moeten beter hun huiswerk maken. Vooronderzoek naar gebruiken is van belang. Sociale media kunnen handige instrumenten blijken in dit opzicht.