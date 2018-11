Boek: Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn

AMSTERDAM, 16 nov – Op 22 november 2018 komt het eerste boek van Blaka Online uit. De titel van het boek is ‘Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn’. Middels dit boek toont Blaka Online aan dat winti meer is dan een cultuur en religie, maar een spirituele wetenschap. In dit boek wordt er informatie gegeven hoe deze wetenschap gebruikt kan worden om holistisch welzijn te krijgen en/of behouden.

Het boek zal op 22 november tijdens het African Diaspora Performing Arts Festival in het Bijlmer Parktheater in Amsterdam Zuidoost worden gepresenteerd. “Winti Een Afro-Surinaamse spirituele wetenschap voor holistisch welzijn” is online te bestellen via www.blakaonline.nl en vanaf 26 november verkrijgbaar bij Juiciety in Amsterdam Zuidoost. Verkrijgbaar voor € 19,99 (exclusief verzendkosten).

Blaka Online, het meesterwerk van Kofi Orunmila en Akoeba, is een multimediaal educatiebedrijf met betrekking tot holistisch welzijn vanuit het afrocentrische perspectief. Blaka biedt informatie/handvatten voor jouw holistisch welzijn via diverse mediakanalen. Te denken valt aan lezingen, workshops, catering, vlogs, blogs/artikelen, podcasts en uiteraard boeken.