Vakbond Iamgold Suriname is lange werktijden en dreigementen beu

PARAMARIBO, 15 nov – Lange werktijden en constante dreigementen van het management. De vakbond bij het dochterbedrijf van multinational Iamgold in Suriname heeft er schoon genoeg van. Samen met de contractors (tijdelijke werknemers, red.) is een staking begonnen. De directie van Rosebel Gold Mines laat het niet over haar kant gaan. Het werk moet worden hervat. Et is een kort geding aangespannen.

De directie eist dat de arbeiders terug gaan naar het werk. Intussen is ook de Bemiddelingsraad ingeschakeld. Eerder had minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen geprobeerd te bemiddelen. Maar het aanbod is door de directie van de hand gewezen. Directie en vakbond sloten onlangs een collectieve arbeidsovereenkomst. Maar de overeenkomst wordt niet naar behoren uitgevoerd, vindt vakbondsvoorzitter Lloyd Read.

Onder meer het berekenen van verlofdagen is een heikel punt. Het aantal verlofdagen van een werknemer wordt berekend op grond van het aantal gewerkte uren. Volgens Read staat in de collectieve arbeidsovereenkomst dat het om acht uren per dag gaat. De directie vindt dat een werkdag twaalf dagen telt. Read noemt het een schending van de overeenkomst. De vakbond wil ook dat het steeds dreigen met ontslag ophoudt.