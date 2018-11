Fransman aangehouden in Suriname voor smokkelen cocaïne

PARAMARIBO, 15 nov – In Suriname is de dertigjarige Fransman Sebastian S. aangehouden. Samen met twee andere mannen heeft hij getracht cocaïne te smokelen naar Frans Guyana. Volgens een bericht van het Korps Politie Suriname, waren de drie per auto op weg naar de grensplaats Albina. Het voertuig werd aangehouden bij de controlepost van de politie Stolkersijver, in Commewijne.

Tijdens de controle zijn in het voertuig twee pakjes aangetroffen met daarin een witte substantie. Een van de pakjes woog ruim vier kilogram en het andere zestig gram. “De witte substantie is vervolgens getest op drugs en daarbij is gebleken, dat de substantie in het pakje van 60 gram cocaïne of een derivaat daarvan moet zijn”, meldt het KPS. Sebastian S. en zijn medeverdachten Ricardo M. (37) en Jean Paul L. (22) zijn in verzekering gesteld.

De route Paramariobo – Albina wordt veelvuldig gebruikt voor het transporteren van drugs. De bestemming is Frans Guyana en eventueel Frankrijk. De smokkelroute is één van de voornaamste redenen voor het instellen van de controlepost te Stolkertsijver. Onlangs werden drie politieagenten van deze post zelf aangehouden. Bij een verdachte was een partij drugs afgenomen, maar niet afgedragen aan de justitie.