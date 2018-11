Suriname regelt zijn diplomatieke dienst voor het eerst bij wet

PARAMARIBO, 14 nov – Suriname gaat zijn diplomatieke dienst eindelijk bij wet regelen. Het parlement heeft een wetsvoorstel ‘Buitenlandse dienst’ in behandeling. Er zal worden afgerekend met het op incidentele basis stellen van regels. Sinds de staatkundige onafhankelijkheid werd verkregen in 1975 is steeds met ‘interne regels’ en circulaires gewerkt. Door de jaren heen zijn er dan ook nogal wat rechtszaken geweest van Surinaamse diplomaten tegen de overheid

Het ging dan meer om financiële en materiële voorzieningen. De conflicten die bij de rechter belandden, waren dan meer over de uitvoering. Volgens André Misiekaba, voorzitter van de voorbereidingscommissie, moet dit tot het verleden behoren. “De wet is bedoeld om op duurzame manier verbetering te brengen in deze ongewenste situatie”, zei Misiekaba. Ook in diplomatieke zin moet het beter gaan.

Het ‘thuisfront’ en de diplomatieke vertegenwoordiging kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Belangrijk is ook dat de kwaliteit van het personeel wordt bewaakt. “Het gaat om politieke en technische deskundigheid. Als klein land moeten wij beschikken over hoog opgeleide carrièrediplomaten die regeringen overschrijden. Hun politieke verbondenheid moet ondergeschikt zijn aan het uit te voeren programma”, aldus Misiekaba.