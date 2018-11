Campagne Wereldnatuurfonds moet bijdragen aan bescherming jaguar in Suriname

BRUSSEL, 14 nov – Het Wereldnatuurfonds (WWF) is in België de ludieke campagne ‘Big Cats Save Big Cats’ gestart om Belgen op te roepen thuis wat minder aan hun katten met overgewicht te geven en meer aan de jaguar door de programma’s van de organisatie ter bescherming van deze bedreigde diersoort te ondersteunen. Door actief te strijden voor de bescherming van de jaguar en zijn leefgebied, breidt het WWF zijn actieterrein uit en zorgt de organisatie ervoor dat de ecosystemen van Ecuador en Suriname bewaard blijven, meldt persbureau Belga.

Over de jaren heen heeft de jaguar de grootte van zijn habitat zien halveren en het aantal prooien in zijn jachtgebied zien afnemen, waardoor zijn voortbestaan in gevaar is. Bovendien worden veel jaguars in Suriname afgeschoten (FOTO) voor de illegale handel.

Terwijl 720.000 van de twee miljoen katten in België overgewicht hebben, kan de jaguar nauwelijks overleven in zijn natuurlijke habitat. Via de nieuwe “Big Cats Save Big Cats” campagne moedigt WWF de Belgen aan om minder aan hun katten en meer aan de jaguar te geven. Beeld van de campagne: