Broers in Suriname aangehouden voor vliegen drone over huis minister

PARAMARIBO, 14 nov – Het Korps Politie Suriname, KPS, heeft twee broers aangehouden. De twee jongemannen van Braziliaanse afkomst lieten een drone vliegen over de woning van minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. Het duo is in verzekering gesteld voor deelname aan een criminele organisatie, het afluisteren met technisch hulpmiddel, gekwalificeerde diefstal en het plegen van voorbereidingshandelingen. Volgens hun advocaat is er niets dat de twee verkeerd hebben gedaan.

Van een misdrijf is al helemaal geen sprake. “Het vliegen met een drone is niet strafbaar. Er is veel meer voor nodig om te komen tot de misdrijven waar de broers van worden verdacht”, zeg” advocaat Michella Lau-Kerssenberg tegenover de Times of Suriname. De broers kennen minister Getrouw niet. Ze wisten niet eens dat hij in het huis woont waar hun drone over heen vloog. Van de politie kregen de twee te horen dat Getrouw er woont.

De broers wonen al ruim twintig jaar in Suriname. De laatste zes jaar was het hun gewoonte met drones bezig te zijn. Dit gebeurde steeds in het noordelijk deel van Paramaribo. De broers werden deze week thuis verrast. In de avonduren, terwijl ze de drone op lieten, verscheen plots een team zwaar gewapende politieagenten. Hun woning is doorzocht. Er zijn geen wapens of ander verboden spul gevonden.