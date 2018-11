Tankwagen kantelt na klapband en vliegt in brand op Oost-Westverbinding Suriname

SARAMACCA, 12 nov – Een tankwagen met olie van Roy Boedhoe Enterprises (RBE) is maandagochtend in brand gevlogen op de Oost-Westverbinding, in Saramacca, ter hoogte van kilometer 66. Toen de politie van het district ter plekke arriveerde, had de bestuurder zich al in veiligheid gebracht.

Hij was onderweg vanuit Paramaribo naar Nickerie toen een van de voorste banden klapte en de tankwagen vervolgens kantelde. De chauffeur redde zich door uit het voertuig te springen en kwam met de schrik vrij. Hij is na behandeling voor enkele schaafwondjes op een polikliniek van de Regionale Gezondheidsdienst te Calcutta, heengezonden.

De brand is inmiddels door de brandweer geblust. RBE lijdt een enorme schade.