In Suriname opgenomen film Sing Song wint grote prijs in Chicago

ROTTERDAM, 12 nov – De in Suriname opgenomen Muziekfilm Sing Song heeft op het Chicago International Children’s Film Festival (CICFF) de juryprijs gewonnen voor de beste speelfilm in de competitie. Sing Song vertelt over de zestienjarige Jasmine die samen met haar beste vriend Stijn naar haar geboorteland Suriname afreist om mee te doen aan een muziekwedstrijd.

Regisseur Mischa Kamp draaide de film, die vorige jaar in de Nederlandse bioscopen te zien was, grotendeels in Suriname met een Surinaamse cast en crew. De hoofdrollen worden gespeeld door Georgiefa Boomdijk, Floris Bosma en Kenny B.

Het CICFF is het oudste en grootste kinderfilmfestival van Noord-Amerika. In totaal waren voor het festival 250 titels uit veertig landen geselecteerd. De 35e editie van het prestigieuze evenement werd afgelopen weekend afgesloten.