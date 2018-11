Evita Mac-nack (23) wordt presentator en redacteur bij NOS Jeugdjournaal

HILVERSUM, 12 nov – Evita Mac-nack (23) gaat in januari aan de slag als presentator en redacteur bij het NOS Jeugdjournaal. Dat meldt VillaMedia. Mac-nack werkt nu nog bij AT5 en is redacteur bij NOS Stories en NOS op 3. Daarnaast heeft zij onlangs de documentaire ‘Gedeeld door Drie’ geproduceerd en geregisseerd.

De NOS heeft screentests gehouden om te ontdekken welk nieuw televisietalent we in huis hebben. Evita kwam overtuigend als beste naar voren. “De selectiecommissie was unaniem in de voordracht. Zij is niet alleen een jonge en gedreven journalist, ze past door haar uitstraling uitstekend bij de doelgroep van het programma” aldus Ronald Bartlema, chef NOS Jeugdjournaal.

“Een droom die uitkomt! Ik ben ontzettend blij en vereerd met deze nieuwe stap. Jeugdjournalistiek heeft mij altijd al beziggehouden en dat ik dat nu voor het NOS Jeugdjournaal mag doen is echt heel tof”, aldus Evita.