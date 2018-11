Dagblad Suriname: ‘Dronken brandweerman betrokken bij verkeersongeval’

NICKERIE, 12 nov – De man die afgelopen weekend moest uitwijken voor een wegverzakking en daarbij de controle over het stuur verloor zou alcohol op hebben gehad. Dat meldt Dagblad Suriname vandaag groot op haar voorpagina. Volgens de krant was een dronken brandweerman uit Nickerie betrokken bij het verkeersongeval.

De brandweerman kwam tegen twee stilstaande voertuigen aan en overleefde het ongeval op het nippertje. Hij werd met opgelopen letsel per ambulance afgevoerd. De schade aan de voertuigen was enorm. Vanuit officiële instanties is hier nog niets over bekend gemaakt.

De voorpagina van Dagblad Suriname vandaag: