Gerard Cox heeft aandacht nodig en noemt Sylvana ‘wáárdeloze muts’

ROTTERDAM, 11 nov – [INGEZONDEN] Ow, ow, ow Gerard Cox (wie?) heeft waarschijnlijk weer geld nodig en duikt het theater in. Maar wie kent dit fossiel nog? En hoe gaat hij zijn shows verkopen? Nou eigenlijk heel simpel moet Cox gedacht hebben: als ik maar hard genoeg politici naroep over de Islam en over Zwarte Piet verschijn ik misschien wel in De Telegraaf en kan ik straks heel veel kaarten voor m’n cabaretprogramma verkopen. Als het Geert Wilders lukt om zo aandacht te krijgen, dan moet het mij ook lukken zal de bejaarde acteur gedacht hebben.

En zo geschiedde het. De 78-jarige Cox ging dit weekend in De Telegraaf los op de Islam, Denk en Sylvana Simons. Daarin noemt hij de Islam een achterlijke woestijngodsdienst, de politici van DENK griezels en engerds en noemt hij fervent tegenstander van Zwarte Piet Sylvana Simons een wáárdeloze muts. Ja een muts, de volkse naam voor vagina. Een leuk artikel voor al die schuimbekkende xenofoben die Cox naar z’n show wil trekken. Want wie moet er anders heen om te luisteren naar alweer hetzelfde geblaat dat we al kennen van bijvoorbeeld de PVV.



In het artikel zegt Gerard Cox dat hij wil spreken namens de door politici vergeten gewone man. Maar wat weet Cox nou van de gewone man in Rotterdam? In al die 78 jaar heeft Cox nog nooit een voet gezet in de Metro en is hij 40 jaar niet in de tram geweest. Bovendien woont deze ‘ras-Rotterdammer’ niet eens in Rotterdam!

Natuurlijk zijn er mensen die trappen in de praatjes van Cox. Maar anno 2018 prikken de meesten er makkelijk doorheen. En waar Gerard Cox uithaalt naar Sylvana Simons door zonder onderbouwing te zeggen dat ze een ‘waardeloze muts’ is, kun je eigenlijk ook gewoon op basis van alles hierboven stellen dat Gerard Cox gewoon een ’waardeloze (ouwe) lul’ is.

Fijne zondag!

I. Nafsabi