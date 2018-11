‘Rancune’ tegen bedrijf kritische NDP-parlementariër Doekhie

PARAMARIBO/NIEUW NICKERIE, 10 nov – De Canawaima Ferry Service heeft de stroomtoevoer aan een bedrijf van NDP-patrlementslid Rachied Doekhie stopgezet. Doekhie, ook bestuurslid van regeringspartij NDP, is de laatste tijd nogal kritisch. Hij bespeurt corruptie en machtsmisbruik. Zijn laatste mikpunt is de Canawaima Ferry Service waar Hanisha Jairam de scepter zwaait. Dit bedrijf onderhoudt de veerdienst tussen Suriname en Guyana. Overtollige stroom opgewekt door het veerbedrijf, wordt al twintig jaar geleverd aan nabijgelegen bedrijven.

Mom’s Place, het bedrijf van Doekhie, behoort tot de afnemers. Het lijkt allerminst toeval. “Het is gewoonweg rancune. Simpelweg, omdat ik mijn mond heb opengemaakt over de wantoestanden bij Canawaima en de handelingen van Hanisha Jairam. Omdat zij niets als tegenreactie kunnen vinden, willen ze mij nu in privé raken door mij in het donker te zetten”, zegt Doekhie tegenover Dagblad Suriname. De stroomafsluiting komt zonder waarschuwing.

Het valt wel opmerkelijk nauw samen met kritiek van Doekhie. De politicus zei onlangs dat nepotisme en verduistering hoogtij vieren. Een neef van Jairam kreeg duizend dollar voor een technisch onderzoek. Bedrijfsvoertuigen worden buiten gerepareerd. Maar het bedrijf heeft een eigen technische dienst. “Laat Hanisha vertellen hoe het komt dat zij drie salarissen verdient, hoe dat groot huis van haar is gebouwd en hoe zij in staat is een splinternieuwe Ford Ranger te rijden”, aldus Doekhie.