Srefidensi Party met PASSION en DAMARU uit Suriname

RIJSWIJK, 9 nov – Op zaterdag 24 november 2018 is het weer tijd voor onze jaarlijkse Srefidensi Party! En dit jaar wordt de 43ste Onafhankellijkheidsdag van Suriname weer supergezellig met de populaire live band PASSION en special guest: DAMARU uit Suriname! Tussendoor zorgen DJ SENZY & MEO MANIA weer voor de lekkerste hits! Early Birds zijn slechts 12,50 euro per peroon of 20 euro voor 2 dames en hier te koop. Dus wees er snel bij want op=op. Normale prijs 20 euro!

Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je van ons gewend bent, in de exclusieve Sir Winston Club te Rijswijk. Met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd!! Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits!

EXCLUSIEF: Boek een eigen VIP TAFEL met of zonder flessen op een premium plek. Bel of ap 06-26328025 voor meer info.

Srefidensi Party

Zaterdag 24 november 2018

23.00u – 04.00u

Muziek: PASSION, DAMARU uit Suriname plus DJ SENZY & MEO MANIA

Kaarten en info: http://carifesta.eventbrite.nl