Medische Zending onderscheiden voor bijdrage in Malaria preventie Suriname

PARAMARIBO, 9 nov – Afgelopen dinsdag is de Medische Zending, naast PAHO en Global Fund, gewaardeerd door de Minister van Volksgezondheid voor haar belangrijke bijdrage die zij levert aan de eliminatie van malaria in Suriname. Dit heeft plaatsgevonden in Hotel Krasnapolsky in verband met ‘Malaria day for the America’s’. In het kader hiervan is er een National Malaria Elimination Plan Suriname uitgebracht voor 2018-2020.

Uit recente cijfers van september 2018 zijn er landelijk 18 mensen die malaria in Suriname opliepen en 141 mensen die met malaria het land zijn binnen gekomen. Malaria in Suriname is nog niet geheel uitgeroeid, maar als er een vergelijking wordt gemaakt met een aantal jaren terug waarbij er in Suriname meer dan 15.000 mensen per jaar malaria kregen, heeft Suriname successen geboekt om malaria te elimineren.

Middels deze oorkonde is vooral de inspanning van de MZ- microscopisten, GzA’s en de overige MZ-medewerkers gewaardeerd.