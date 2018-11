Auto rijdt tegen gebouw aan in Suriname; 1 dode

PARAMARIBO, 9 nov – In Suriname is een blauw gelakte auto vanmiddag tot stilstand gekomen tegen een gebouw. Dit gebeurde volgens berichten te Kasabaholo. Volgens bronnen in Suriname is het vermoeden dat de bestuurder een hartstilstand zou hebben gehad. Officieel is echter nog niets bevestigd en zijn er slechts enkele foto’s van het voorval op Facebook verschenen.

Op de foto’s, die door de Facebok groep ‘Elke Dag Nieuws Suriname’ zijn geplaatst, is te zien dat een stoffelijk overschot wordt ingeladen in een lijkenwagen. Ook is de blauw gelakte auto te zien bij het gebouw. Nadere informatie is nog niet bekend. Later meer.