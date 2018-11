Wapens, drugs, goud en geld in beslag genomen na invallen politie Suriname

PARAMARIBO, 8 nov – De politie in Suriname heeft afgelopen dinsdag op verschillende woonlocaties in het politie ressort Kwatta invallen gepleegd. Daarbij zijn wapens, drugs, goud en geld in beslag genomen. De succesvolle invallen zijn het resultaat geweest van goed uitgewerkte ‘intelligence’ van de Politie Inlichtingen Dienst(PID) en het Directoraat Nationale Veiligheid(DNV) meldt het Korps Politie Suriname.

In de eerste woning is een vuurwapen bekend als ‘The Dragon’ aangetroffen en in beslag genomen. Dit wapen is voorzien van een magazijnhouder waarin maximaal 12 jachtpatronen geladen en afgevuurd kunnen worden. Verder is ook nog een vuist vuurwapen, munitie, goudstaafjes en geldbedragen in Euro’s, Amerikaanse- en Surinaamse dollar aangetroffen en in beslag genomen. Een 45-jarige man en zijn vrouw werden daarbij aangehouden.

Op de tweede woonlocatie in het politie ressort Kwatta heeft de Narcotica-Brigade, samen met het Arrestatie Team, vier Surinaamse mannen aangehouden, nadat ter plaatse een snelvuur geweer en een vuistvuurwapen met munitie zijn aangetroffen en in beslag genomen. Verder zijn ook twee marihuana planten, een relatief kleine hoeveelheid cocaïne en hoogstwaarschijnlijk verpakkingsmateriaal en attributen bestemd voor het maken van cocaïne bolletjes in het huis aangetroffen en in beslag genomen, aldus de politie in Suriname.