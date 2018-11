Vijf jaar cel voor man die handgranaat onder auto Evander Sno legde

AMSTERDAM, 8 nov – De 31-jarige Amsterdammer Virgil L. is veroordeeld tot vijf jaar cel voor het laten ontploffen van een handgranaat onder de auto van de voormalige Surinaams-Nederlandse profvoetballer Evander Sno. Ex-Ajacied Sno zat op het moment van de ontploffing niet in de auto, maar in een café om de hoek.

Mogelijk was de aanleiding voor de aanslag een afpersingszaak waarvan de oud-voetballer het slachtoffer was, schrijven NH Nieuws en AT5. De auto waar de granaat vorig jaar zomer onder werd gelegd, stond geparkeerd in Amsterdam-West.

Bij de ontploffing raakte het voertuig zwaar beschadigd en liepen enkele woningen schade op. Een scherf van de granaat belandde in het bed van een slapende baby.