Raad van Vakcentrales in Suriname wil Bouterse dringend spreken

PARAMARIBO, 8 nov – De Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur, wil zo snel mogelijk president Desiré Bouetrse spreken. Een topontmoeting is van dringend vereist. De prijzen van goederen en diensten blijven omhoog schieten. Zich blind staren op ‘stabiele’ wisselkoersen legt geen zoden aan de dijk. De’kleine’ man, de loontrekker, merkt het nog het meest. Mensen komen niet meer uit met hun loon.

Dat is al jaren zo, weliswaar. Maar het is nu erger dan ooit. “Dit zien we zowel in de particuliere sector als bij de verschillende groepen ambtenaren”, stelt Ravaksur in een brief aan Bouterse. Recente loonsverhogingen waren vergeefs. De verschillende groepen aan wie loonsverhogingen in de afgelopen periode zijn toegekend, hebber er ‘slechts marginaal of helemaal niet’ van kunnen profiteren.

Voordat de loonsverhogingen nog werden uitbetaald, schoten de consumentenprijzen omhoog. En dit ‘zonder gegronde redenen.’ Het ergste is dat de prijsverhogingen blijven doorgaan. De regering mag niet de andere kant opkijken. “Het kan immers geenszins de bedoeling zijn, dat prijzen maar worden verhoogd, zonder dat hiertegen wordt opgetreden.”

Niet alleen werknemers, maar ook gepensioneerden en anderen met relatief lage vaste inkomens, worden ernstig door deze illegale prijsverhogingen getroffen”. Ravaksur eist daarom van de regering dringende maatregelen. De prijzen in de detailhandel moeten worden beheersd. Ook afspraken over belastinghgervormingen, worden niet nageleefd. Een ontmoeting op het hoogste niveau is dan ook geboden.