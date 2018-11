Meer trainingen en studiebeurzen door hechtere band Suriname-Ruslands

PARAMARIBO, 8 nov – De bilaterale relaties tussen Suriname en Rusland en recente werkbezoeken hebben onder andere geresulteerd in een verhoogd aanbod van trainingen en studiebeurzen op diverse gebieden door de regering van Rusland. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Het meest recent is een training van het Centre for Professional Retraining in the Field of International Relations van de in Moskou. Daar hebben twaalf functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken twee speciale trainingen in internationale betrekkingen gevolgd.

Het betrof intensieve trainingen. “Tijdens de trainingssessies is door diplomaten en hoge functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland kennis en ervaring gedeeld en informatie uitgewisseld over het buitenlands beleid van Rusland”, meldt het NII. Vooral de bilaterale relatie met Suriname en de relaties die Rusland onderhoudt met de herkomstlanden van overige trainees kwamen aan de orde.

Ook zijn de nationale en internationale beleidsprioriteiten van Rusland belicht. “De participatie draagt bij aan verruiming van kennis in diplomatie en het buitenlands beleid in het algemeen, maar vooral de samenwerkingsrelaties en het buitenlands en veiligheidsbeleid van Rusland. De training biedt een toegevoegde waarde aan de werkzaamheden op Buitenlandse Zaken”, aldus hetNII.