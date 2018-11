Man schoot vrouw in pompstation dood ‘omdat zij bukkende beweging maakte’

PARAMARIBO, 8 nov – De BBs’er die op woensdag 6 juni dit jaar zijn vrouw in een pompstation in Suriname doodschoot, heeft deze week in de rechtbank verklaard dat hij dat deed omdat zijn vrouw ‘een bukkende beweging maakte’. Dat schrijft Dagblad Suriname. De man zou het pompstation waar zijn vrouw werkte met zijn wapen zijn ingelopen, alwaar een heftige woordenwisseling ontstond. “Hij weet dat wanneer zijn vrouw verhit raakt zij domme dingen doet. Toen zij die beweging maakte, heeft hij aan het wapen getrokken en naar zijn zeggen drie keren geschoten” aldus de verklaring van de man afgelopen maandag bij de rechtbank.

Deze uitspraak van de 35-jarige Miquel K. staat haaks op een eerdere verklaring waarin de verdachte zei dat zijn wapen ‘plotseling’ afging. “Hij verklaarde dat hij met zijn vrouw in een woordenwisseling was geraakt en zijn dienst vuistvuurwapen plotseling afging” aldus de politie toen in een officieel persbericht.

Zijn verklaring strookt ook niet met de bevindingen van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM had het slachtoffer die beweging juist gemaakt nadat zij door haar levenspartner was geschoten. Het OM gaf ook aan dat de verdachte vijf keer op het slachtoffer heeft geschoten, met als gevolg dat het slachtoffer het leven liet.

Volgens Dagblad Suriname liet de man tijdens het verdachtenverhoor op geen enkel moment blijken dat hij spijt heeft van zijn handelen. Hij liet het gerecht wel weten dat hij deze daad niet opzettelijk heeft gepleegd. Op 3 december wordt de zaak verder behandeld en komt de vervolging met haar strafvoorstel.