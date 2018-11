Dode peuter binnengebracht bij poli niet door misdrijf overleden

PARAMARIBO, 8 nov – De peuter die afgelopen dinsdag dood bij de RGD polikliniek van Latour was binnengebracht, is niet door een misdrijf overleden. Dat meldt het Korps Politie Suriname (KPS) vandaag. Vanmorgen, donderdag 8 november, heeft een gerechtelijke lijkschouwing plaatsgevonden. Daarbij is vast komen te staan dat de 18-maanden oude Jair Summer niet ten gevolge van een misdrijf overleden is, aldus de politie in Suriname.

De politie van het ressort Latour kreeg op dinsdag 6 november de melding dat de peuter kort voor twaalf uur in de morgen levenloos bij de RGD polikliniek van Latour was binnengebracht. De moeder van het kindje had hem tegen zeven uur s’ morgens naar een oppashuis gebracht. Volgens verklaring van een oppasmoeder was Jair te bed gelegd nadat hij gevoed was. Dat was ook het geval met de andere kinderen.

Iets na tien uur werden de kinderen, zoals gewoonlijk, gewekt om te spelen. Jair leek verkouden te zijn. Dat was aanleiding om extra op hem te letten. Op een gegeven moment begon hij te rochelen. De peuter werd toen naar de RGD poli gebracht, alwaar geconstateerd werd dat hij overleden was schrijft het KPS.