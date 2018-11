De Ware Tijd: ‘Meedere vrouwen bijna slachtoffer van Ben Olivieira’

PARAMARIBO, 8 nov – Opnieuw is Ben Olivieira in opspraak. Nadat een 27-jarige vrouw hem onlangs beschuldigde van verkrachting, zijn nu twee andere vrouwen naar buiten gekomen met hun verhaal waarbij ze aangeven bijna slachtoffer van hem te zijn geworden. Dat schrijft de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag.

Bij de nu 41-jarige Engracia B. heeft het geval zich voor gedaan in 2005 in Suriname en bij de intussen 42-jarige Charissa in 1991 in Nederland. Eerstgenoemde zegt dat zij onder het uiten van krachttermen de man van zich heeft weten af te houden en Charissa slaagde erin zich met een smoes uit haar penibele situatie te redden aldus dWT.

Olivieira zelf wenst tegenover de Ware Tijd niet te reageren op de nieuwe aantijgingen. “Nee, ik ga niet reageren, op niks. Ik ben kapot. Nee, het spijt me”, zegt hij tegen de krant. Lees hier het uitgebreid artikel van dWT hierover.