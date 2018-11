Suriname leent 20 miljoen dollar voor facelift binnenstad Paramaribo

PARAMARIBO, 7 nov – De historische binnenstad van Paramaribo krijgt een ‘facelift’. De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank leent twintig miljoen dollar aan Suriname voor dit doel. Het betreft ‘startkapitaal.’ Via het ‘Paramaribo Urban Rehabilitation Program’, PURP, zal onder meer een nieuw gebouw voor het parlement worden opgezet. Dat gebeurt op dezelfde plek waar in 1996 het parlementsgebouw in vlammen opging. Drie historische panden krijgen een herstelbeurt.

Het gaat om het gebouw van het ministerie van Sociale Zaken & Volkhuisvesting en een deels afgebrand pand van het ministerie van Justitie & Politie. Ook een gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt een opknapbeurt. Het project behelst ook verbetering van infrastructuur. “De Waterkant zal vernieuwd en ge-upgraded worden, zodat die representatiever is en aantrekkelijker”, zegt PURP-functionaris Iris Gilliad tegenover De West.

Met het programma moet de historische binnenstad van Paramaribo ‘sociaal-economisch levendig’ gemaakt worden. Het wonen in huizen in de binnenstad zal worden aangemoedigd, waar dat kan. PURP is ook gericht op onder andere het omleiden van het verkeer en het aanleggen van fietspaden. Ook zullen trottoirs worden verbeterd en autoparkeerplaatsen worden aangelegd. Het project moet in de eerste helft van 2019 van start gaan.