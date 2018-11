Ontheven directrice Mulo school reageert zelf publiekelijk op ‘wenkbrauw incident’

HENAR, 7 nov – Glenda Darson, de ontheven directrice van Mulo Henar in Suriname, heeft gisteren voor het eerst publiekelijk en op beeld gereageerd op het ‘wenkbrauw incident’ dat vorige week plaats had op haar school. Ze deed haar kant van het verhaal in het programma Ishara Aktueel dat hieronder te zien is. Darson geeft in detail aan wat er volgens haar precies is gebeurt die dag toen naar buiten kwam dat zij de wenkbrauw van een leerling zou hebben afgeschoren.

Ze geeft toe dat ze fout is. “Het valt niet goed te praten. Maar ik ben geen beul”. Wat haar nu overkomt, is een nachtmerrie. De vrouw is niet te spreken over de media die het voorval heeft opgeblazen. Vooral de wijze waarop zij en haar gezin aangevallen worden op social media doet haar pijn.

Ze is ontheven uit haar functie en heeft deze week een verweerbrief ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur in Suriname.

Bekijk de uitzending hier: