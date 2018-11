NAKS Suriname eert 12 bijzondere Surinamers middels kalender en expo

PARAMARIBO, 7 nov – Afgelopen week heeft NAKS Suriname de Iconenkalender 2019 aan het publiek gepresenteerd. Middels deze iconenkalender worden 12 Surinamers geëerd die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van Suriname, allen vanuit een andere invalshoek. Gekoppeld hieraan is een tentoonstelling met de titel ‘Grani Fiti Den Bika Den Gi Sranan Grani’ die van maandag 5 tot en met vrijdag 9 november te bezichtigen is op het NAKS terrein aan de Thomsonstraat 8.

De iconen waar het om gaat zijn Sophie Redmond, Cecil Zandwijken, Clark Accord, Eugene Gessel, Ilse Henar- Hewitt, Thelma Ment, Wilgo Baarn, Big Jones, Hein Eersel , Heloise Rozenblad, Melie Leerdam en Gazon Matodja. Bij de keuze van de iconen is naast hun bijzondere prestaties en bijdrage aan de nationale cultuur en nationale ontwikkeling, ook gelet op genderverhoudingen, zodat er balans is in het aantal mannelijke en vrouwelijke iconen. Er is ook bewust gekozen voor een aantal bijzondere Surinamers die nog in leven zijn omdat NAKS van mening is dat helden ook gedurende hun leven de grani moeten krijgen die hen toekomt.

NAKS noemt het een belangrijk project voor de Surinaamse historie, het behoud van de Surinaamse Afro-Surinaamse cultuur en nationaliteitsbeleving. De planning is om ook een scholenprogramma uit te voeren waarbij de iconen, de kalender en de expositie een centrale rol zullen vervullen en waarbij de jeugd geinformeerd wordt over belangrijke Surinamers uit de eigen historie, de Surinaamse taal en de Surinaamse odo.

Bekijk een reportage van ATV: