Logopedisten testen 800 kinderen in Suriname op taalvaardigheden

PARAMARIBO, 6 nov – Logopedisten in Suriname zullen in de komende maanden 800 kleuters testen op hun mondelinge taalvaardigheden. Dit gebeurt in het kader van het VLIR-South Initiative ‘Evidence Based Speech Language Pathology (SLP) in Suriname: Laying the foundation of a research culture in SLP’. Het betreft een internationale samenwerking tussen de Faculteit Humaniora en de Medische Faculteit van de AdekUS, Thomas More, België en de Vereniging van Logopedisten in Suriname (LOGOSU).

Ongeveer 30 logopedisten en logopediestudenten zullen vanaf 8 november 2018 het taalbegrip en de taalproductie in de schooltaal evalueren bij kinderen van leerjaar 2, rekening houdend met de meertalige context waarin zij opgroeien. Tot op heden is er in Suriname geen grootschalige studie geweest die de mondelinge taalvaardigheden en eventuele taalproblemen bij deze leeftijdsgroep in kaart heeft gebracht.

Dit onderzoek komt er naar aanleiding van een recent behoefte-onderzoek bij leerkrachten uit de lagere school waaruit bleek dat zij het vaakst geconfronteerd worden met kinderen die problemen hebben met schriftelijke taalvaardigheden (lezen en spellen). Dit onderzoek was onder leiding van dr. Kirsten Schraeyen in samenwerking met de opleiding Logopedie aan het Instituut voor de opleiding van Leraren.

Aangezien de mondelinge taalvaardigheid (of hoe een kind de schooltaal begrijpt en kan gebruiken) de basis vormt van de schriftelijke taalvaardigheid, is het belangrijk het mogelijke kernprobleem bloot te leggen. Aansluitend kan er dan gewerkt worden aan een gerichte professionalisering van scholen. Onderdelen van deze professionalisering zijn: het stimuleren van een taalrijke klasomgeving, het identificeren van mogelijke taalproblemen, het vroegtijdig doorverwijzen naar logopedische hulpverlening om het kind zo alle kansen te geven op een succesvolle schoolloopbaan.

Tegelijkertijd zullen de verzamelde onderzoeksdata gebruikt worden om nieuwe onderzoekslijnen uit te zetten met als doel de logopedische hulpverlening in Suriname te optimaliseren. Concreet te denken aan het ontwikkelen van klinisch materiaal, geënt op onze meertalige context. Alle 10 districten zullen in het onderzoek meegenomen worden. Na de start in Paramaribo en de randdistricten trekt de groep verder de districten in.

Het overkoepelend doel van deze internationale samenwerking is om de onderzoekscultuur van de logopedie in Suriname te stimuleren. Er werd daarom begin 2018 een research unit bij de AdekUs geinstalleerd voor het verrichten van wetenschappelijk onderzoek binnen de verschillende deelgebieden van het logopedische vakdomein (spraak, taal, gehoor, stem, slikken). Dit prevalentie-onderzoek naar de mondelinge taalvaardigheden is een eerste concrete actie van de research unit. Parallel aan dit onderzoek bereidt dezelfde research unit zich momenteel voor om verworven spraak- en taalstoornissen na een CVA (cerebrovasculair accident of beroerte) in kaart te brengen volgens een vastgelegd multidisciplinair protocol.

De eerste resultaten van beide onderzoeken worden verwacht in het voorjaar van 2019.