Kick Out Zwarte Piet demonstreert dit jaar in 18 gemeenten en op Curaçao

AMSTERDAM, 6 nov – In het weekend van 17 en 18 november demonstreert de actiegroep ‘Kick Out Zwarte Piet’ (KOZP) in 18 gemeenten en plaatsen tegen de racistische karikatuur zwarte piet. KOZP benoemt 2018 tot het Jaar van de Solidariteit. In 18 gemeenten gaan ze de straat op voor een inclusieve Sinterklaasintocht waaronder Dokkum, Rotterdam, Den Haag en Willemstad op Curaçao.

“De afgelopen jaren hebben honderden moedige burgers zich onuitputtelijk ingezet voor een inclusief Sinterklaasfeest. Deze inzet heeft ertoe geleid dat steeds meer Nederlanders openstaan voor verandering en zich lokaal inzetten voor een racisme-vrij kinderfeest. Protesteren tijdens de Sinterklaasintocht blijft een effectief middel om dialoog op gang te brengen. En vanuit dialoog ontstaat steeds meer begrip” aldus de organisatie in een persbericht, dat verder als volgt luidt:

Vreedzaam protest is wat wij nastreven. KOZP is niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen.

In overleg met lokale demonstranten wordt een kennisgeving gedaan bij de gemeente. Met de burgemeester en politie worden afspraken gemaakt om het protest veilig te laten verlopen en om de demonstranten te beschermen tegen eventuele intolerantie van omstanders.

Kinderfeest

Alle kinderen hebben recht op een omgeving waarin zij niet met racistische stereotype beelden, die hun zelfbeeld aantasten, worden geconfronteerd. Het zijn volwassenen die Zwarte Piet in stand houden. Onze demonstraties tijdens de Sinterklaasintocht zijn dan ook gericht op de aanwezige volwassenen, de NTR en het Sinterklaasjournaal, de gemeenten en de sponsoren van de intocht. Onze demonstratie tijdens de Sinterklaasintocht zorgt ervoor dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle Nederlandse kinderen.

Elk excuus en elke beschuldiging dat ‘de kinderen hier de dupe van zijn’ is misplaatst en bedoeld om Zwarte Piet in stand te houden, zonder rekening te houden met de Nederlandse kinderen en volwassenen die elk jaar bewust gediscrimineerd worden. Kinderen worden de dupe van racisme. Zij worden niet de dupe van mensen die opkomen voor een racismevrije intocht.