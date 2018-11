Handelskamer wil meer Indiase investeringen voor Suriname aantrekken

PARAMARIBO, 6 nov – De Suriname India Chamber of Commerce & Industry, SICCI, heeft in New Delhi een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. Het is een stap naar betere samenwerking op handelsgebied. Indiase inversteringen in Suriname zullen worden aangemoedigd.

“Er zal gewerkt worden aan het aantrekken van Indiase ondernemers naar Suriname. De agrarische sector, de delfstoffenindustrie en zonne-energie zijn enkele gebieden waar de belangstelling van de Indiase ondernemers op zal worden gevestigd”, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Op korte termijn reist een delegatie van de federatie naar Suriname af. De overeenkomst zal dan worden uitgewerkt.

SICCI-voorzitter Nizaad Bissumbhar is zeer verheugd met de ondertekening. De SICCI zet zich vooral in om de handelsbetrekkingen tussen Surinaamse en Indiase ondernemingen te intensiveren. Indiase investeerders hebben eerder interesse getoond in grootschalige palmolieproductie, De verwachting is dat de Indiase investeringen toenemen. Bij de ondertekening was Surinames ambassadeur Aashna Kanhai aanwezig.