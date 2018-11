Den Haag viert Dag van de Mantelzorg op vrijdag 9 november in Theater De Nieuwe Regentes

DEN HAAG, 6 nov – Zaterdag 10 november is het de Landelijke Dag van de Mantelzorg. De gemeente Den Haag viert dit op vrijdag 9 november in Theater De Nieuwe Regentes. Op die dag organiseert de gemeente met tal van andere organisaties een informatieve en ontspannen dag in theater De Nieuwe Regentes. Kom dus op 9 november naar Theater de Nieuwe Regentes en geniet van de ontspanning, de workshops, de informatiemarkt.

Verschillende workshops bieden vermaak en ontspanning. Daarnaast presenteren diverse instellingen die hulp kunnen bieden zich op de informatiemarkt. De dag sluit af met de bijzondere voorstelling over mantelzorg in de GGZ/verslaving: FF d’r Uit (tegen betaling).

Alle mantelzorgers zijn op 9 november welkom vanaf 13.00 uur. De informatiemarkt en workshops duren tot 17.30 uur. En de voorstelling begint om 20.15 uur. Kom langs en laat je informeren en inspireren!

Theatervoorstelling FF D’R UIT

Om 20.15 uur gaat de theatervoorstelling FF D’R UIT in première. FF D’R UIT is een voorstelling over mantelzorg in GGz en verslaving. In de voorstelling maakt een groepje hotelgasten gebruik van een speciaal arrangement voor mantelzorgers, die er even tussen uit willen.

Guusje Eijbers, theatermaker, heeft hiervoor een tiental openhartige interviews afgenomen met mantelzorgers GGz die grote problemen hebben ondervonden met een dierbare voor wie ze zorgen. Deze mantelzorgers stonden model voor de personages die op 9 november in theater De Nieuwe Regentes ten tonele verschijnen.

Een kaartje voor FF’D’R UIT kost € 5,- (incl. 2 consumpties) en is verkrijgbaar via www.denieuweregentes.nl.