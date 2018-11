VHP: Divali eindigt niet wanneer de lichtjes uitgaan in Suriname

PARAMARIBO, 5 nov – Divali eindigt niet wanneer in Suriname de lichtjes uitgaan. Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP, in verband met Divali. Het lichtjesfeest van de hindoes is meer dan ooit van grote betekenis. “In ons geliefd land Suriname zitten wij in een periode van diepe duisternis met veel gezinnen die het heel moeilijk hebben om rond te komen.” Daar blijft het niet bij.

Het is een tijd van groeiende onveiligheid. “Een periode waarin mensen bang zijn voor de toenemende en verruwende criminaliteit, een periode waarin het lijkt alsof corruptie en onrecht het zullen winnen van eerlijkheid en rechtvaardigheid”, stelt de VHP. Precies daarom is Divali een feest van bijzondere betekenis. De diya of olielamp symboliseert de overwinning van het goede op het kwaad.

De zegeningen van het leven worden gevierd, de triomf van kennis over onwetendheid. Divali vieren betekent persoonlijke behoeften verminderen en de lamp van wijsheid in de gemeenschap aansteken. “In een tijd dat onze samenleving economisch en sociaal afglijdt, is het belangrijk de onderliggende betekenis van Divali te beseffen: het geloof van de overwinning van licht op duisternis”, aldus de VHP.