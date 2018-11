Suriname verliest in de laatste minuut van Puerto Rico in Concacaf U20 voorronde

FLORIDA, 5 nov – Suriname heeft vanmiddag lokale tijd de Concacaf U20 wedstrijd tegen Puerto Rico verloren. Suriname begon sterk en scoorde in de 25ste minuut al het eerste doelpunt. Ayad Godlieb bracht zijn team op voorsprong. Die voorsprong hield het team vast tot het begin van de 70ste minuut.

In de 74ste minuut kwam een einde aan die voorsprong en maakte Jaden Servania de gelijkmaker voor Puerto Rico. De wedstrijd leek te eindigen in een gelijkspel, totdat Puerto Rico in de laatste minuut van de speeltijd het tweede doelpunt scoorde. Opnieuw was het Jaden Servania die zijn team naar de overwining hielp.

Suriname heeft in deze voorronde nog twee wedstrijden te gaan en wel tegen Trinidad en de USA.