Burgemeester Den Haag wenst Hindoes een ‘Shubh Divali’

DEN HAAG, 5 nov – Afgelopen zaterdag is in Nederland de Divali-week feestelijk ingeluid in het Zuiderstrandtheater op Scheveningen. Dit gebeurde met kleurrijke traditionele kleding, zang en dans op Indiase muziek. Ook werd in de foyer van het theater een grote diya aangestoken door de Haagse loco-burgemeester Richard de Mos. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag kon niet aanwezig zijn tijdens de viering, maar sprak haar wensen uit in een videoboodschap. Daarin wenste zij iedereen die dit feest viert een ‘Shubh Divali’.

Er was die avond ook speciale aandacht voor het 30-jarig bestaan van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON). Leerlingen van de Shri Vishnu Hindoe-basisschool uit Den Haag gaven daarom een speciaal optreden. “Dit is een cadeautje” zegt Rajesh Ramnewash van de SHON tegen Omroep West. “Wij vertelden over ons 30-jarig bestaan, de directeur van het Zuiderstrandtheater wilde graag een mooie Divali-viering en wij zochten een mooie locatie om dit jubileum en het Divali-feest te vieren. We hebben elkaar zo gevonden.”

Woensdag 7 november is het Divali, ook wel lichtjesfeest genoemd. Dan vieren Hindoes over de hele wereld de overwinning van het goede op het kwade. In huiselijke kring worden er diya’s aangestoken, aardewerkkaarsen. De kaarsjes symboliseren het licht dat de Hindoegodin Lakshmi brengt in het levensamen met geluk, voorspoed, wijsheid en welvaart. In Suriname, waar de meeste Hindoes uit Den Haag vandaan komen is Divali een nationale vrije dag.

Bekijk de boodschap van de burgemeester:

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wenst iedereen een 'Shubh Divali', een gezegend Divali-feest. pic.twitter.com/puBuPqWAdF — Ivar Lingen (@IvarLingen) November 3, 2018