Acht maanden jonge baby door tiener doodgeslagen in Suriname

PARAMARIBO, 5 okt – Een acht maanden jonge baby is doodgeslagen door een zeventienjarige. Dit meldt politiewoordvoerder Humphrey Naarden. De tiener, R.J., had een liefdesrelatie met de moeder van baby Yannick. Volgens R.J. lag hij te slapen, toen het kind begon te huilen. Dat irriteerde kennelijk en hij sloeg op de baby in. De achttienjarige moeder hoorde op gegeven moment het kind gillen en rende naar binnen.

Volgens de vrouw die buiten kleren waste, zag ze het kind liggen. Toen ze dichterbij kwam, zag ze dat Yannick niet ademde. R.J. zei niet te weten wat er aan de hand was. In het ziekenhuis werd de dood vast gesteld. “R.J. was ondergedoken en is enkele dagen later aangehouden”, zei Naarden in het actualiteitenprogramma Bakana Tori.

R.J. heeft toegegeven dat hij het kind heeft geslagen. Volgens de patholoog is de baby overleden als gevolg van stompgeweld. “Naar aanleidng van wat de verdachte heeft aangegeven kunnen we er van uitgaan dat het kind met de hand is geslagen”, aldus Naarden. Het politieonderzoek moet het motief voor de gruweldaad nog formeel vasstellen.